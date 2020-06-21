6206 человек получат сегодня результаты ЕНТ

За участниками ЕНТ наблюдали независимые эксперты.

Сегодня, 21 июня 6206 человек получат результаты ЕНТ. Участникам выдадут электронный сертификат, сообщает zakon.kz.

В первый день ЕНТ планировали сдать 6512 человек. Не явились 144 абитуриента.

В ходе запуска у двух абитуриентов была выявлена высокая температура, они смогут пересдать в другой день.

За участниками ЕНТ наблюдали независимые эксперты.

Аудитории оснащены камерами видеонаблюдения. Тестируемые перед прохождением через металлоискатель подписывают расписки об отсутствии запрещенных предметов и обязательства о соблюдении правил.

Попытка использования запрещенных предметов приведет к аннулированию результатов, а участник будет отстранен и не сможет пересдать ЕНТ в текущем году.

В течение дня 160 абитуриентов лишились возможности сдать ЕНТ: 73 абитуриента за попытку пронести запрещенные предметы, 87 – за нарушения правил. Большинство из них в Туркестанской области и города Шымкент.

В сообщении Министерства образования пожелали удачи абитуриентам, верить в свои силы и напомнили о недопустимости шпаргалок.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!