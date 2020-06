Подростки с TikTok саботировали митинг Трампа

Первый с начала пандемии предвыборный митинг Трампа собрал гораздо меньше людей, чем рассчитывал его штаб, сообщает zakon.kz.

Как пишет New York Times, это можно объяснить действиями "подростков с TikTok".

Подростки забронировали билеты на митинг, лишая сторонников президента возможности посетить мероприятие, при этом сами также не пришли на арену.

Подростки заявили, что они "в качестве шутки" зарезервировали "сотни тысяч билетов" на митинг. Выяснилось, что фанаты K-pop призывали своих подписчиков заказать места на встречу – и не посещать ее. Видеозаписи с инструкциями собрали в TikTok миллионы просмотров.

По словам председателя предвыборного штаба Трампа Брэда Парскейла, поступило более миллиона заявок на билеты, но пришедших было в разы меньше. В пожарном департаменте Талсы насчитали на предвыборном митинге Трампа всего 6,2 тысячи человек.

Один из бывших республиканских стратегов США Стив Шмидт подтвердил массовую рассылку среди американцев.

This is what happened tonight. I’m dead serious when I say this. The teens of America have struck a savage blow against @realDonaldTrump. All across America teens ordered tickets to this event. The fools on the campaign bragged about a million tickets. lol. @ProjectLincoln.