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Подростки с TikTok саботировали митинг Трампа

Подростки забронировали билеты на митинг, лишая сторонников президента возможности посетить мероприятие, при этом сами также не пришли на арену.

Фото : nachedeu.com22 июня 2020, 00:45

Первый с начала пандемии предвыборный митинг Трампа собрал гораздо меньше людей, чем рассчитывал его штаб, сообщает zakon.kz.

Как пишет New York Times, это можно объяснить действиями "подростков с TikTok".

Подростки забронировали билеты на митинг, лишая сторонников президента возможности посетить мероприятие, при этом сами также не пришли на арену.

Подростки заявили, что они "в качестве шутки" зарезервировали "сотни тысяч билетов" на митинг. Выяснилось, что фанаты K-pop призывали своих подписчиков заказать места на встречу – и не посещать ее. Видеозаписи с инструкциями собрали в TikTok миллионы просмотров.

По словам председателя предвыборного штаба Трампа Брэда Парскейла, поступило более миллиона заявок на билеты, но пришедших было в разы меньше. В пожарном департаменте Талсы насчитали на предвыборном митинге Трампа всего 6,2 тысячи человек.

Один из бывших республиканских стратегов США Стив Шмидт подтвердил массовую рассылку среди американцев.

Подростки Америки нанесли жестокий удар президенту США Дональду Трампу. А дураки в предвыборной кампании хвастались миллионами билетов, - посмеялся он на своей странице в Twitter.


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