Очевидцы сообщают о перестрелке в Жанаозене

В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску автомобиля и людей на видео.

Инцидент попал на видео. На нем двое молодых людей подбегают к внедорожнику. Слышны крики, звуки, похожие на выстрелы. У одного из мужчин в кадре при себе какое-то длинноствольное оружие, сообщает zakon.kz.

Машина сорвалась с места и уехала. Как пишет Lada.kz, в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали случившееся.

По сообщению полиции, в данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску автомобиля, а также людей на видео. Вызов на 102 не поступал. В Жанаозенскую городскую больницу обращений тоже не было.

Позже в полиции добавили, что машина установлена.

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