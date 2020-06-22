22 июня казахстанцев ожидают дожди с грозами, местами возможен град

В областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики, местами пройдут дожди с грозами, на севере местами возможен град, сообщает zakon.kz.

Местами сохраняется усиление ветра. На севере и востоке ночью и утром местами ожидается туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются гроза, возможен град, ночью и утром местами - туман.

В Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами - туман.

В Жамбылской, днем в Павлодарской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Атырауской области сохраняется, в Жамбылской, Туркестанской областях ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 28°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 27°, ясно.

Прогноз погоды на 22 июня.

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