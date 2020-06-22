Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Горный ледник накрывают брезентом, чтобы спасти от таяния в Италии

Ледник Презена в Альпах потерял более трети своего объема с 1993 года.

Фото : AFP22 июня 2020, 06:33

На севере Италии ледник накрывают брезентом, чтобы защитить его от глобального потепления, сообщает zakon.kz со ссылкой на Белта.

Как пишет The Guardian, ледник Презена в Альпах потерял более трети своего объема с 1993 года. После окончания горнолыжного сезона защитники природы пытаются попробовать замедлить таяние ледника.

Эта территория постоянно сокращается, поэтому мы охватываем ее как можно больше, - объясняет Давид Паница, руководитель компании Carosello-Tonale, которая накрывает ледник брезентом.

Это специальное покрытие, которое отражает солнечный свет и поддерживает под брезентом низкую температуру. Таким образом, это сохраняет как можно больше снега и покрова ледника.

Ледник начали покрывать в 2008 году - тогда накрыли около 30 000 м², сейчас команда планирует накрыть 100 000 м².

На австрийских ледниках есть похожие системы покрова, но в Италии площадь этих брезентов значительно меньше.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты