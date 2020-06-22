Горный ледник накрывают брезентом, чтобы спасти от таяния в Италии

Ледник Презена в Альпах потерял более трети своего объема с 1993 года.

На севере Италии ледник накрывают брезентом, чтобы защитить его от глобального потепления, сообщает zakon.kz со ссылкой на Белта.

Как пишет The Guardian, ледник Презена в Альпах потерял более трети своего объема с 1993 года. После окончания горнолыжного сезона защитники природы пытаются попробовать замедлить таяние ледника.

Эта территория постоянно сокращается, поэтому мы охватываем ее как можно больше, - объясняет Давид Паница, руководитель компании Carosello-Tonale, которая накрывает ледник брезентом.

Это специальное покрытие, которое отражает солнечный свет и поддерживает под брезентом низкую температуру. Таким образом, это сохраняет как можно больше снега и покрова ледника.

Ледник начали покрывать в 2008 году - тогда накрыли около 30 000 м², сейчас команда планирует накрыть 100 000 м².

На австрийских ледниках есть похожие системы покрова, но в Италии площадь этих брезентов значительно меньше.

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