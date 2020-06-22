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"Реал" обыграл "Сосьедад" и вышел на первое место в чемпионате Испании

Первый мяч у "Реала" забил Серхио Рамос, который благодаря голу вышел в лидеры среди защитников-бомбардиров чемпионата Испании.

Фото : Juan Herrero22 июня 2020, 06:42

В матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" обыграл "Реал Сосьедад", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе "Реале Сегурос" при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились испанский защитник Серхио Рамос, успешно реализовавший одиннадцатиметровый удар на 50-й минуте игры, и французский нападающий Карим Бензема.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Микель Марино.

После этой победы подопечные Зинедина Зидана набрали 65 очков и вышли на первое место в турнирной таблице Примеры.

У каталонской "Барселоны" также 65 очков, однако она уступает "сливочным" по дополнительным показателям.


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