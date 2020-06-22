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Флаг ЛГБТ "украсил" меч "Родины-матери" в Киеве

Представители сообщества подняли радужное знамя в небо с помощью дрона.

Фото : riafan22 июня 2020, 06:58

В столице Украины активисты подняли в небо над городом радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Ролик акции был опубликован в аккаунте KyivPride в Instagram, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

При помощи квадрокоптера участники движения подняли стяг и "повесили" на меч монумента "Родина-мать". В подписи под видео было также отмечено, что сегодня памятник выступает "за равенство всех".

"Родина-мать" за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует, - заявили участники движения.

В комментариях акция вызвала неоднозначные эмоции. Многие раскритиковали организацию KyivPride.

Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин осудил акцию активистов.

Нет слов. И это в канун 22 июня! Сделать из символа Родины, потерявшей миллионы сыновей и дочерей, намек на несчастных женщин, от которых ждут поддержки девиантные дети, это не просто кощунство - это идиотизм, - написал нардеп в Facebook.

Монументальная скульптура "Родина-мать" располагается на правом берегу Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Была открыта в составе музейного комплекса 9 мая 1981 года. В открытии принимал участие генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.


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