Астронавт с борта МКС показал солнечное затмение из космоса

Американский астронавт Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает Солнце, могли наблюдать в воскресенье в Центральноафриканской Республике, Конго и Эфиопии, к югу от Пакистана и Северной Индии, и в Китае.

Super cool view of the Annular Solar Eclipse which passed by our starboard side as we flew over China this morning. A pretty neat way to wake up on Father's Day morning! Hoping all of the dads in the world have a wonderful day! #Eclipse #FathersDay #HappyFathersDay2020 pic.twitter.com/vJx5yOFAcb