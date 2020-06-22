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Астронавт с борта МКС показал солнечное затмение из космоса

Он опубликовал четыре снимка, на которых видна тень на земной поверхности от солнечного затмения.

Фото : КР22 июня 2020, 07:15

Американский астронавт Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает Солнце, могли наблюдать в воскресенье в Центральноафриканской Республике, Конго и Эфиопии, к югу от Пакистана и Северной Индии, и в Китае.

Очень крутой вид на кольцевое солнечное затмение, которое проходило по правому борту (станции), когда мы пролетали над Китаем этим утром, - написал Кэссиди на своей странице в Twitter.


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