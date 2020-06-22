Трамп не стал вводить санкций против Китая по уйгурам из-за торговой сделки

По словам американского президента, он ввел пошлины, "что гораздо хуже любых санкций".

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что воздержится от введения санкций против китайских чиновников за происходившее притеснение уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР ради реализации торговой сделки с Пекином, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы были в центре крупной торговой сделки. Я заключил огромную сделку, потенциальная сумма закупок которой - 250 млрд долларов, - объяснил Трамп.

Он также отметил, что Китай "много покупает" и что введение пошлин "гораздо хуже любых санкций".