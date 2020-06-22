Темнокожих тюремных служащих отстранили от охраны полицейского, задержавшего Флойда

Восемь сотрудников тюрьмы указывают, что такое решение руководства ущемляет их права.

Тюремные служащие из числа афроамериканцев и латиноамериканцев были отстранены от охраны бывшего полицейского Дерека Шовина, применившего при задержании удушающий прием к афроамериканцу Джорджу Флойду, который впоследствии умер, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Нововсти.

По информации NBC News, 29 мая после того, как Шовину были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве Флойда, он был временно помещен в камеру на пятом этаже тюрьмы округа Рэмзи в штате Миннесота. При этом восемь служащих этого пенитенциарного учреждения - афроамериканцы и латиноамериканцы - были переведены работать на третий этаж, чтобы у них не было возможности пересекаться с задержанным.

Как утверждает адвокат этих сотрудников, выполнять их обязанности на пятом этаже руководство направило белых надзирателей. После того, как Шовину были предъявлены более тяжкие обвинения, он был переведен в тюрьму строгого режима в Оук-Парк Хайтс в Миннесоте.

Восемь сотрудников тюрьмы указывают, что такое решение руководства ущемляет их права. В минувшую пятницу они составили дисциплинарную жалобу, в которой требуют денежной компенсации, проведения тренинга по вопросу расовой дискриминации среди всего персонала тюрьмы, дисциплинарного наказания для руководства, а также официальных и публичных извинений.

При этом шериф округа Рамзи Стив Лидон заявил, что на другой этаж перевели только троих работников, причем на 45 минут. Также он заверил, что намеревался "защитить и поддержать сотрудников", которые могли быть "травмированы" в психологическом отношении из-за возможности контакта с Шовином.

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