Какие улицы будут закрывать для авто по выходным в Алматы

Проект стартует после стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.

Бактыжан Сагинтаев сообщил о пилотном проекте по созданию временных пешеходных зон в Алматы, сообщает zakon.kz.

В своем аккаунте в Twitter аким мегаполиса сообщил, что после стабилизации эпидемиологической ситуации стартует пилотный проект по созданию временных пешеходных зон.

На первом этапе определено пять улиц Алмалинского района, которые будут закрываться на один день по воскресеньям. Проект стартует после стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.

Обсудили с экспертами проект перекрытия улиц по выходным для создания временных пешеходных зон. На первом этапе предложен квадрат улиц Кабанбай батыра — Гоголя — Назарбаева — Абылай хана. Начнем после стабилизации эпидемиологической ситуации в городе, — написал Сагинтаев.

Обсудили с экспертами проект перекрытия улиц по выходным для создания временных пешеходных зон. На первом этапе предложен квадрат улиц Кабанбай батыра — Гоголя — Назарбаева — Абылай хана. Начнем после стабилизации эпидемиологической ситуации в городе. pic.twitter.com/C4mRmj90A5 — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) June 22, 2020

Речь идет об ул. Панфилова между Кабанбай батыра и Гоголя, а также улицах Богенбай батыра, Толе би, Казыбек би, Айтеке би, которые будут перекрываться на участках между проспектами Назарбаева и Абылай хана. Главная цель — снижение транспортной нагрузки. В других районах города также на один воскресный день будет перекрываться по одной улице.

Экспертным сообществом рассматривается ряд мер по улучшению состояния экологии мегаполиса. В частности, будет проведено исследование по передвижению грузового и мотоциклетного видов транспорта.

К исследованию будут привлечены специалисты в сфере транспорта, экологии, урбанистики, градостроительства. Им предстоит оценить ситуацию по транспортной нагрузке, уровню вредных выбросов и шумового загрязнения для того, чтобы предложить комплексные решения по улучшению экологии.

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