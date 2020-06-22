Бывший судья осужден за взятку в три миллиона тенге в Туркестанской области

Он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности.

В Туркестане осужден бывший судья областного суда, обещавший за взятку помочь преступнику, осужденному за разбой, поскорее выйти на свободу. За свою помощь он получил три миллиона тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на baigenews.kz.

Согласно материалам уголовного дела, в сентябре 2019 года к Аширбеку Рахымбаеву, занимавшему тогда должность судьи апелляционной судебной коллегии Туркестанской области, обратился его знакомый по фамилии Алимбетов. Он попросил помочь его родственнику, которого вместе с товарищем задержали по подозрению в разбойном нападении. Рахымбаев согласился оказать посильную помощь за четыре миллиона тенге, но родственники задержанного платить отказались.

Через определенное время над разбойниками состоялся суд, и они были приговорены к пяти и шести годам заключения соответственно. Тогда Аширбек Рахымбаев, следивший за судебным процессом, вновь предложил Алимбетову свою помощь, но уже за три миллиона тенге. Тот сделал вид, что согласен, а сам написал заявление в Комитет национальной безопасности. Аширбек Рахымбаев был задержан с поличным при получении взятки в собственной квартире. Учитывая преклонный возраст задержанного и состояние здоровья, суд не стал его арестовывать.

15 июня 2020 года решением туркестанского городского суда Рахымбаев был признан виновным по части 2 статьи 366 УК РК "Получение взятки в значительном размере" и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности и пожизненным лишением прав занимать должности в государственных органах. Приговор еще не вступил в силу.

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