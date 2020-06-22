В ВКО реализуется 24 проекта по улучшению жизни в сфере социальной защиты

Только в социальной сфере запланировано провести капитальный и текущий ремонт 385 объектов.

В Восточном Казахстане ремонтируют центры реабилитации для детей и взрослых. Таким образом, у более 5 тысяч человек – получателей услуг данных учреждений улучшится качество жизни. Работы проводятся в рамках программы "Дорожной карты занятости", сообщает zakon.kz.

В целом, в этом году рекордное количество бюджетных средств выделено на Дорожную карту занятости, в соответствии с которой планируется реализовать 817 инфраструктурных проектов во всех сферах жизни Восточного Казахстана. Только в социальной сфере запланировано провести капитальный и текущий ремонт 385 объектов, в том числе 24 проекта по улучшению жизни в учреждениях социальной защиты. При этом, для реализации всех инфраструктурных программ предполагается создать 18 870 временных рабочих мест, и 1 150 постоянных.

Руководитель Управления координации занятости и социальных программ Жасулан Сарсебаев посетил центры оказания специальных социальных услуг, чтоб проверить ход ремонтных работ.

Ранее в Усть-каменогорском детском центре оказания специальных социальных услуг была одна насущная проблема. Бассейн, который так необходим для реабилитации особенных детей, был недостаточной глубины для проведения занятий. Теперь в рамках Дорожной карты занятости поднята высота чаши бассейна, благодаря чему реабилитационные мероприятия будут проходить более качественно, дети смогут полностью погружаться в воду, что позволит развивать двигательные навыки. Также на 27 млн тенге, в том числе за счет спонсорской помощи, закуплено новое ортопедическое оборудование – вериткализаторы, беговые дорожки, шагоходы. Кроме того, проводится текущий ремонт здания, кровли и цоколя.

В настоящий момент мы выбрали наиболее приоритетные вопросы. Все это способствует повышению качества оказания услуг. Самый хороший индикатор для нас – это когда дети выходят отсюда здоровыми членами общества, социализируются, находят работу, заводят семью. На сегодняшний день с данного центра выпустили 18 человек. Это все результаты ежедневного труда. Каждый день дефектологи, врачи, специалисты по лечебной физкультуре занимаются с детьми, – говорит Жасулан Сарсебаев.

На другом объекте, в Зимовьевском Центре оказания специальных социальных услуг, в течение продолжительного времени подопечные рисковали остаться зимой без тепла. Ведь работающей котельной в этом году исполнилось 58 лет. В этом году в рамках Дорожной карты занятости начата постройка новой котельной. Подрядчики планируют закончить работы уже к следующему отопительному сезону. Помимо этого, практически закончен ремонт кровли, продолжается ремонт фасада здания.

В доме престарелых, а именно Усть-Каменогорском центре оказания специальных социальных услуг проводится благоустройство территории и ремонт кровли. При этом все работы планируется закончить до начала августа.

Для нас очень важны эти объекты. На реализацию проектов в сфере социальной защиты выделено 2,2 млрд тенге. Это первоочередные задачи. Поэтапно будем решать все проблемы во всех центрах. Сейчас, конечно, работаем в немного ограниченных условиях из-за коронавируса. Но все ремонтные работы закончим в срок. Самый главный эффект от Дорожной карты занятости – то, что каждый гражданин на себе почувствует улучшение качества жизни, — отмечает Жасулан Сарсебаев.

В целом, под эгидой ДКЗ ведутся ремонтные работы на 205 км дорогах городского и сельского значения, что улучшит проходимость для более 236 тысяч жителей области, проживающих в непосредственной близости к этим дорогам. В секторе ЖКХ для почти 87 тысяч человек улучшится качество питьевой воды за счет ремонта 153 км водопроводных сетей. Кроме того, для нескольких десятков тысяч людей будут доведены до нормативного уровня услуги централизованного водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.

Вместе с тем, подводится необходимая инженерно-коммуникационная инфраструктура протяженностью 151 км к участкам многоэтажного жилищного строительства. Будет построено 37 домов или 74 квартиры для социально уязвимых слоев населения, 2 общежития для организации ТиПО на 716 мест.

Для досуга населения проводится благоустройство парков, улиц, объектов туризма, дворов, воркаут площадок, устанавливается энергосберегающее освещение. Более 1 миллиона человек будут иметь ежедневный доступ к этим местам семейного отдыха и прогулок.

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