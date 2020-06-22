Каким был Али Окапов в школьные годы - появилось видео

Уже в 17 лет он мог дать фору многим музыкантам.

В Сети появилось архивное видео, на котором сын Народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой Али Окапов еще до начала карьеры на большой сцене, в школьные годы довольно-таки профессионально музицирует вместе с одноклассниками, передает zakon.kz.

На записи Али всего 17 лет, но заметно, что и в столь юном возрасте он довольно-таки неплохо владел фортепиано и мог петь, аккомпанируя себе. Также вместе с ним с удовольствием музицировали одноклассники.

Запись сделана в феврале 2009 года. Али Окапов тогда учился в 11 А классе. Еще до того, как стать звездой, Али музицирует в компании друзей- одноклассников. Видео сделано в Байсеитовской школе (РССМШИ для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой - Прим.Авт), подготовка арт-номера для выступления на празднике в школе, - гласит описание к видео.

На записи Окапов с одноклассниками исполняют кавер-версии хита группы А'Студио "Джулия", а также совместного трека Тимати и группы UMA2RMAH - "Дождись" (на тот момент это была весьма свежая песня, она вышла в декабре 2008 года).

С момента записи видео и до обретения республиканской славы ему оставалось ждать еще около 2 лет.

Изначально Али Окапов вышел на большую эстраду в составе группы The Jigits. Коллектив был основан в 2011 году на проекте "Жұлдыздар фабрикасы" (Фабрика звёзд) в Казахстане. Изначально группа называлась "Матезалка-бойз". В состав группы входили: Равиль Исаков, Алишер Егембердиев и Али Окапов. В таком составе группа должна была представлять Казахстан на конкурсе "Новая Волна -2012" в Юрмале. Но Али Окапов отказался от дальнейшего участия в группе, так как решил делать сольную карьеру. В Юрмалу поехали в итоге Равиль и Алишер, и уже там встретились с другим участником проекта "Жұлдыздар фабрикасы" Батыржаном Тазабековым, он приехал как сольный артист со своей программой. Позже, на одной из репетиций конкурса им предложили объединиться втроём, на что они и согласились. Группа тогда взяла другое название Be-Do-In, но в итоге решили поменять название группы на The Jigits. В результате трёх конкурсных дней конкурса ребята заняли почётное 4 место среди 16 участников. После чего продюсеры приняли решение о дальнейшем существовании группы.

В том же 2012 году Али Окапов написал свою первую сольную песню "Арманға" и записал ее как сольный артист. На эту же песню был снят первый его сольный клип, после чего Али стал узнаваем в Казахстане именно как сольный артист.

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