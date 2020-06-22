В Таразе 11 мобильных групп следят за соблюдением карантинных мер

Не все предприниматели до конца понимают, какая ответственность лежит на них.

Пока одни соблюдают меры предосторожности во время пандемии коронавируса, другие же наоборот, отмечают праздники, нарушают режим работы и санитарные требования, сообщает zakon.kz.

Количество инфицированных COVID-19 продолжает расти. Некоторые горожане до сих пор не верят в существование болезни и предпочитают не соблюдать меры личный безопасности. Есть и нерадивые предприниматели, которые не исполняют постановление главного санитарного врача Казахстана.

В целях выявления нарушения карантинного режима объектами малого и среднего бизнеса в Таразе созданы 11 мобильных групп, которые постоянно проводят мониторинг и рейдовые мероприятия.

Как известно, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача городе Таразе усилены карантинные меры. В частности, ограничено количество посетителей в заведения общепита до 50 человек, ограниченно время работы подобных предприятий до 22 часов. Помимо этого, работающие субъекты бизнеса должны неукоснительно выполнять специальные алгоритмы, в которых до мелочей расписано, что и как должно работать.

Не все предприниматели до конца понимают, какая ответственность лежит на них. Каждый день регистрируются новые случаи заражения вирусной инфекцией, однако, смотря на строгие предписания субъекты малого и среднего бизнеса продолжают работать после 22 часов.

В ходе рейда было зафиксировано, что официанты не носят перчатки, не проверяются наличие защитных средств у посетителей этого заведения. На входе не было обнаружено санитайзеров и памяток, где говориться о мерах предостережения для людей, – говорит заместитель акима города Тараза Асхат Есеналиев.

В ходе ночного рейдового мероприятия, также были нарушения и в районе массива "за линия" в одном из продуктовых магазинов и автомойки города. Администрация увеселительного заведения "Loto club" и вовсе отказывалась от оформления протокола, ведь после этого на индивидуального предпринимателя последует иск в суд.

С целью предупреждения распространения инфекции ежедневно на улицах областного центра проводится массовая дезинфекционная обработка. Только за два дня подрядной организации с использованием спецтехники было обработано 2 175 000 квадратных метров. В том числе 67 улиц, территории социальных объектов, детские площадки, парки, аллеи, тротуары и остановки.

Однако, не смотря на все предпринимаемые властями действия, граждане сами должны понимать все риски и заботится о своем здоровье.

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