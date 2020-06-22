Британцам обещают разрешить стричься и отдыхать в барах

Премьер-министр также пообещал "держать вирус под контролем", когда страна войдет в третью фазу снятия ограничений.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что с 4 июля британцы впервые с начала карантина могут насладиться пабами, пойти подстричься ыв парикмахерских и радоваться праздникам, передает zakon.kz.

По информации The Sun, Британию будет радовать тройная порция хороших новостей об ослаблении блокировки на этой неделе. Борис Джонсон объявит, что жители страны смогут наслаждаться сидением в пабах, стрижками и праздниками с 4 июля. Британцы также смогут отправиться в отпуск с той же даты.

Премьер-министр также пообещал "держать вирус под контролем", когда страна войдем в третью фазу снятия ограничений.

Во вторник он объявит, что нарушает правило двухметрового социального дистанцирования, чтобы тысячи предприятий могли вернуться к работе. Премьер-министр сказал в воскресенье, что он "придерживается как клей" к его планам открыть страну больше в следующем месяце.

Болезнь все больше под контролем, и я просто хочу, чтобы люди размышляли над этим важным фактом. Заболеваемость идет вниз. По мере того, как мы добиваемся этого прогресса, можно будет открыть больше. С 4 июля вы узнаете больше о том, что мы хотим сделать не только с незначительной розничной торговлей, но и с сектором гостеприимства. Мы точно придерживаемся дорожной карты как плана, который я изложил 10 мая. Но очень важно, чтобы мы не потеряли свою хватку над этой болезнью, - сказал Джонсон.

Ожидается, что пабам и ресторанам будет дан зеленый свет для открытия на свежем воздухе. Отели, парки отдыха и пансионы вновь откроются, чтобы семьи могли насладиться летним отдыхом.

Но в то же время премьер предупредил, что без колебаний снова включит ручной тормоз и вернет ограничения, если ситуация с заболеваемостью начнет выходить из-под контроля. Ожидается, что Джонсон будет предупреждать общественность напрямую, что они должны придерживаться правил, чтобы избегать возврата к ограничениям.

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