В ВОЗ сообщили о самом большом однодневном росте заболевания COVID-19

В числе лидеров Бразилия, США и Индия.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о самом большом однодневном росте случаев заболевания коронавирусом. По ее подсчетам было зарегистрировано более 183 000 новых случаев за последние 24 часа. Об этом пишет ABC News, передает zakon.kz.

Бразилия лидирует с 54 771 случаями, следуют за ней США с 36 617 случаями. В Индии зарегистрировано более 15 400 заражений.

Эксперты говорят, что рост может отражать множество факторов, включая более широкое тестирование, а также более широкое заражение.

В целом в ходе пандемии ВОЗ сообщила о 8 708 008 случаях заболевания с 461 715 смертями во всем мире.

Более двух третей этих новых случаев смерти были зарегистрированы в Северной и Южной Америке.

В Испании после трех месяцев блокады власти ввели чрезвычайное положение, позволив 47 миллионам жителей страны впервые с 14 марта свободно передвигаться по стране. В стране также снят 14-дневный карантин для посетителей из Великобритании и 26 европейских стран, разрешающих безвизовые поездки.

Но в аэропорту Мадрид-Барахас, который в обычный июньский день был бы переполнен, толпился лишь небольшой поток пассажиров.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал людей принять максимальные меры предосторожности.

Вирус может вернуться и снова ударить по нам второй волной, и мы должны сделать все возможное, чтобы избежать этого любой ценой, - сказал он.

На предвыборном митинге в Талсе, штат Оклахома, Трамп заявил, что в США протестировали 25 миллионов человек, но “плохая новость” заключается в том, что они обнаружили больше случаев.

Когда вы проводите тестирование в таком масштабе, вы найдете больше зараженных людей, - сказал Трамп.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зафиксировано самое большое в мире число зарегистрированных инфекций - более 2,2 миллионов, и самое большое число погибших - около 120 000.

В Англии строгие ограничения не позволили друидам и язычникам наблюдать восход солнца в Стоунхендже в ознаменование летнего солнцестояния. Вместо этого мероприятие транслировалось в прямом эфире.

Число подтвержденных случаев заболевания вирусом по-прежнему быстро растет не только в США, но и в Бразилии, Южной Африке и других странах, особенно в Латинской Америке.

Министерство здравоохранения Бразилии заявило, что общее число случаев заболевания увеличилось более чем на 50 000 в день. Президент Жаир Болсонару преуменьшает риски, несмотря на то, что в его стране погибло почти 50 000 человек, что является вторым по величине числом погибших в мире.

Южная Африка сообщила об однодневном максимуме почти 5000 новых случаев заболевания в субботу и 46 смертях. Несмотря на этот рост, президент Сирил Рамафоса объявил о дальнейшем ослаблении. Вновь откроются казино, салоны красоты и рестораны.

В Соединенных Штатах вирус, по-видимому, распространяется на Западе и юге. В Аризоне сообщили о более чем 3100 новых инфекциях и 26 смертях. В Неваде зарегистрировали новый максимум - 445 случаев.

В Европе на одном мясокомбинате в Германии было зарегистрировано более 1000 случаев заболевания, поэтому региональное правительство ввело карантин для всех 6500 рабочих, менеджеров и членов их семей.

В Азии, Китае и Южной Корее в воскресенье были зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом, которые угрожали замедлить их выздоровление.

Китайские власти зафиксировали 25 новых подтвержденных случаев заболевания - 22 в Пекине. На прошлой неделе Пекин ужесточил контроль за поездками, потребовав от всех, кто хочет покинуть китайскую столицу, предъявить отрицательный тест на вирус.

В Южной Корее почти 200 случаев заражения были найдены среди сотрудников компании по продажам в Сеуле. По меньшей мере 70 других случаев заражения связаны с клубом настольного тенниса. Но власти неохотно вводят ограничения, чтобы не навредить экономике.

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