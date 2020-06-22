Мами огласил послание Конституционного Совета

Отдельный блок рекомендаций касается вопросов защиты прав человека.

22 июня на совместном заседании Палат Парламента Председатель Конституционного Совета Мами Кайрат огласил ежегодное послание Конституционного Совета "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан", сообщает zakon.kz.

Как отметил Мами, знание и следование Конституции, уважение ее в качестве главного юридического документа – актуальная задача любого демократического государства.

В нынешнем году исполняется 25 лет Конституции Республики Казахстан. Поэтому данное послание посвящено обобщению итогов конституционного строительства за последние пять лет.

Как указал Совет, обозначенный период был ознаменован знаковыми для укрепления казахстанской государственности историческими событиями.

В прошлом году в Казахстане согласно требованиям Конституции состоялись переход верховной власти и внеочередные президентские выборы.

Время показало перспективность взаимообогащающей деятельности Первого Президента Республики – Елбасы и Президента Республики Казахстан. Она направлена на достижение общих целей процветания Казахстана, мира и согласия в обществе.

В стране продолжается работа по последовательному утверждению конституционализма. Развернута деятельность по дальнейшей демократизации государственной и общественной жизни. Принят принципиально новый Закон о порядке организации и проведения мирных собраний, законодательно урегулирована оппозиционная деятельность, в два раза сокращена численность граждан для создания политической партии, внедрена обязательная 30 % квота для женщин и молодежи в избирательных партийных списках и другие.

При широком представительстве различных слоев общества в Национальном Совете общественного доверия происходит строительство новой политической культуры.

В основу всей работы по борьбе с коронавирусной пандемией заложено требование Конституции о человеке, его жизни, правах и свободах в качестве высших ценностей.

В послании органа конституционного контроля прослеживается положительная динамика в исполнении итоговых решений Конституционного Совета.

Так, в реализацию его правовых позиций расширена подсудность уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей, разработаны новый Административный процедурно-процессуальный кодекс, поправки по вопросам совершенствования всех стадий нормотворческой работы. Принимаются меры по повышению эффективности государственной политики в области социальной защиты инвалидов.

Вносятся изменения в Закон "О жилищных отношениях" в части совершенствования оснований выселения нанимателей из жилища, предоставленного из государственного жилищного фонда.

Председатель Конституционного Совета особо акцентировал, что вхождение Первого Президента Республики - Елбасы в состав Конституционного Совета продолжило тенденцию по усилению органа конституционной юстиции.

Конституционным Советом внесены конкретные предложения по укреплению принципов правового государства в стране.

Совет полагает необходимым утверждение нового программного документа в сфере правовой политики.

В условиях унитарного государства он считает важным обеспечение единообразной правотворческой и правоприменительной практики. Это особенно актуально для законодательных актов, принятых в 90-х годах прошлого столетия. Совет рекомендовал их тщательно проанализировать на предмет соответствия конституционным требованиям и, при необходимости, принять их в новой редакции. Бурное развитие инфраструктуры "Электронного правительства" требует создания адекватной правовой базы.

Отдельный блок рекомендаций Конституционного Совета касается вопросов защиты прав человека. Это укрепление конституционных гарантий прав участников гражданского процесса, в частности, права несовершеннолетних на квалифицированную юридическую помощь; обеспечение справедливости и соразмерности ограничений прав граждан; создание условий для полноценной реализации собственниками своих имущественных прав; законодательная регламентация порядка применения привода в производстве по делам об административных правонарушениях и др.

Конституционный Совет считает, что важной задачей уполномоченных органов является глубокая ревизия всей нормативно-правовой базы с целью обеспечения смысловой идентичности текстов законодательных актов на казахском и русском языках.

Важнейшим условием укрепления конституционной законности определено повышение уровня правовой культуры граждан, для чего предложено утверждение государственной программы правового воспитания.

Мами также предложил совершенствовать процессуальный порядок рассмотрения судами ходатайств сторон о проверке конституционности применяемого в деле закона, а также Конституционный закон "О Конституционном Совете Республики Казахстан". Это необходимо для укрепления гарантий конституционных прав человека и развития правовой системы страны при ведущей роли Конституции Республики.

25-летний юбилей Конституции Республики Казахстан – это повод в первую очередь для всестороннего осмысления ее положений, выработки дополнительных мер по претворению в жизнь конституционных ценностей, подытожил Председатель Конституционного Совета.

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