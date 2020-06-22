Понижение температуры до 5 градусов ожидается в Казахстане
Прогноз погоды на три дня.
Фото : piqsels22 июня 2020, 11:23
В Казахстане ожидается понижение температуры до 5 градусов, сообщает zakon.kz.
После прохождения холодного атмосферного фронта, в северной половине Казахстана местами ожидаются дожди с грозами, и понижение температурного фона ночью до 5…10, днем до 22…27 тепла. Жаркая погода сохранится на юге республики, но при этом и здесь не исключены локальные кратковременные дожди с грозами, - сообщили в РГП "Казгидромет".
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