Назначен советник министра индустрии и инфраструктурного развития РК
Серик Оспанов будет курировать вопросы индустриального развития.
Фото : Яндекс22 июня 2020, 11:33
Назначен советник Министра индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz.
Оспанов Серик Жамекович назначен советником Министра индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщили в министерстве.
В разные годы он был акимом города Актау и заместителем акима Мангистауской области, а также депутатом Мажилиса Парламента РК 3-х созывов.
Серик Оспанов будет курировать вопросы индустриального развития.
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