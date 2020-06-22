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Назначен советник министра индустрии и инфраструктурного развития РК

Серик Оспанов будет курировать вопросы индустриального развития.

Фото : Яндекс22 июня 2020, 11:33

Назначен советник Министра индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz.

Оспанов Серик Жамекович назначен советником Министра индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщили в министерстве.

В разные годы он был акимом города Актау и заместителем акима Мангистауской области, а также депутатом Мажилиса Парламента РК 3-х созывов.

Серик Оспанов будет курировать вопросы индустриального развития.


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