У двух абитуриентов обнаружили высокую температуру на ЕНТ

Для них будет организовано тестирование в другой день в отдельной аудитории.

У двух абитуриентов обнаружили высокую температуру во время сдачи Единого национального тестирования. Об этом сообщила заместитель директора Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Наужан Дидарбекова, передает корреспондент zakon.kz.

Вчера было два тестируемых, которые пришли к нам с высокой температурой. Данные лица не были допущены к тестированию. Для них будет организовано отдельное тестирование, которое будет проходить в отдельный день и в отдельной аудитории. При этом необходимо отметить, если данный тестируемый был потенциальным контактным, либо заболевшим, ему необходимо иметь справку с отрицательным результатом на КВИ, - сообщила Наужан Дидарбекова на брифинге в СЦК.

Единое национальное тестирование в Казахстане стартовало 21 июня. В первый день сдачи ЕНТ был задействован только 51 пункт, 44 из которых расположены в сельской местности.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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