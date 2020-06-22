Назначен руководитель управления комфортной городской среды Алматы

Им стал Сапар Нурашев.

Распоряжением акима города Сапар Нурашев назначен руководителем управления комфортной городской среды Алматы, сообщает zakon.kz.



Сапар Нурашев родился 19 января 1975 года. В 2001 году окончил Алматинский технологический университет, в 2008-м – Казахскую головную архитектурно-строительную академию.

Трудовую деятельность начал в 1996 году заместителем директора ТОО "Агропромышленная Фирма Темир" г. Алматы.

С 2002 по 2016 год занимал пост директора ТОО "БН Азия Альянс" г. Алматы, ТОО "Асыл құрылысы" г. Алматы.

С 2016 по 2019 год занимал должности и. о. главного специалиста, главного специалиста, руководителя отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы.

До настоящего времени являлся заместителем руководителя Управления комфортной городской среды города Алматы.

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