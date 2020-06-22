Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки "шарлатанов"

Он призвал людей держать голову на плечах и не вступать ни с кем в драку.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан страны беречь и защищать суверенитет страны, не поддаваясь на уловки шарлатанов, сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил 22 июня во время памятного мероприятия в Бресте по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.

Лукашенко подчеркнул, что независимость очень дорого стоит и ее необходимо защищать. Он призвал людей держать голову на плечах и не вступать ни с кем в драку.

Мы должны решить все мирно. И через некоторое время мы увидим результат. Единственное, о чем вас попрошу: никогда (буду я, не буду) не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли. Прошли те времена. Мы успели укрепиться и создать свое государство. Главная задача - защитить его, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что в Беларуси никому не будет позволено силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно.

Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все. И аккумуляторы, и заводы (аккумуляторный завод в Бресте, против которого выступают некоторые граждане. - Прим.), и прочее. Надо - снесем до основания этот ваш "аккумулятор", если только в нем проблема. Но не в нем, я же это понимаю. Ищут, за что зацепить, и вас туда повести. Помните, что этого делать нельзя, - подчеркнул белорусский лидер.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!