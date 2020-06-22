Звездные папы из Казахстана снялись в трогательном клипе

Мужчины, принимающие значительное участие в воспитании своих детей, удовлетворены жизнью и самим собой.

Известные блогеры, спортсмены, артисты, по совместительству являющиеся папами очаровательных деток, приняли участие в трогательном клипе на новую песню отечественной группы 101, передает zakon.kz.

Новая композиция группы 101 под названием "Лучше Учителя" посвящена Международному дню отца, который отмечался накануне, 21 июня.

В клипе приняли участие звездные папы со своими семьями: Солисты группы 101, Даут Шайхисламов (Продюсер, режиссер); Суперпапа Серик Тлеулесов (блогер); Луина и Артем Обухов; Валихан Тен (спортсмен, тренер по фитнесу); Алихан Мусатаев (продюсер); Кирилл Мейстер (телеведущий/шоумен); Карим, Мурат и Майкл Мутургановы (Артисты цирка); Бауыржан Касымбергебаев (политик, предприниматель); Елям Абдрахманов (Блогер); Азамат Нургалиев; Нурболат Сейпишев.

Этой песней мы хотели бы донести до слушателей важность и матери, и отца в семье, рассказать молодежи о том, что такое осознанный выбор и семейные ценности. Через песню мы хотим поднять тему недопущения домашнего насилия, особенно когда многие все еще чувствуют напряженность после режима чрезвычайной ситуации. Мы надеемся, что эта прекрасная песня и видеоклип с участием звездных пап и мужей вдохновят своим примером аудиторию на совершение добрых поступков и укрепление семейных отношений, - сказал один из участников съемок, продюсер клипа Алихан Мусатаев.

По данным Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Казахстане, мужчины, принимающие значительное участие в воспитании своих детей, удовлетворены жизнью и самим собой. Они имеют более высокую самооценку. Ученые связывают даже продуктивность на работе с удовлетворенностью семейной жизнью.

А еще это так трогательно, когда сильные брутальные мужчины способны быть такими нежными и заботливыми.

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