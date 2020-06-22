Бюджет-2019: Парламент утвердил отчеты правительства и счетного комитета

Среди приоритетных направлений правительства названо расширение мер по обеспечению занятости, поддержке многодетных семей и молодежи, а также развитию малого и среднего бизнеса.

Сегодня на совместном заседании палат Парламент утвердил отчеты правительства и счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Мажилиса, наряду с бюджетным вопросом Парламент заслушал Послание о состоянии конституционной законности, с которым выступил Председатель Конституционного Совета Кайрат Мами.

По словам Кайрата Мами, состояние конституционной законности в стране на должном уровне. В стране осуществляется дальнейшая демократизация государственной и общественной жизни. Созданный Президентом Казахстана Национальный совет общественного доверия разрабатывает системные меры по актуальным вопросам. При этом ряд из них уже разрешен в законодательстве.

По мнению председателя Конституционного Совета, развитие инфраструктуры "Электронного правительства", углубление применения цифровых технологий требует создания адекватной правовой базы, обеспечивающей реализацию ряда конституционных прав человека. Во всем мире пандемия коронавируса актуализировала необходимость глубокого осмысления законов с точки зрения их соответствия требованиям новых вызовов в кризисных ситуациях.

Динамичное развитие действующего права иногда сопровождается нестыковками между новыми и действующими законами. Это особенно актуально для законодательных актов, принятых в ранние годы. Их следует тщательно проанализировать на предмет соответствия конституционным требованиям и, при необходимости, целесообразно принять в новой редакции, - отметил Кайрат Мами.

Председатель Конституционного Совета также акцентировал внимание на юбилейной дате Конституции Республики Казахстан, 25-летие которой отмечается в этом году, подчеркнув при этом необходимость уважения конституционных ценностей.

Заслушав доклад, Парламент принял Послание Конституционного Совета к сведению.

На совместном заседании палат Парламента выступил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, который акцентировал внимание на работе правительства в настоящее время.

Отметив, что по итогам пяти месяцев ВВП Казахстана снизился на 1,7%, а в условиях ограничений в связи с принятыми карантинными мерами и режимом ЧП сектор услуг сократился на 6,2%, премьер-министр страны назвал основной задачей правительства создание необходимых условий для выхода экономики на положительные темпы роста.

Как подчеркнул Аскар Мамин, в период ЧП в целях исполнения поручений главы государства принято два пакета срочных и оперативных мер, направленных на стабилизацию экономики и поддержку населения. Основным приоритетом работы правительства стало обеспечение занятости населения.

Кроме того, разработан и реализуется Комплексный план по восстановлению экономического роста на 2020 год.

При этом премьер-министр страны поблагодарил депутатский корпус за активную совместную работу и поддержку. По словам Аскара Мамина, принятые Парламентом законодательные акты позволят стабилизировать экономику и создать необходимые условия для ее дальнейшего развития.

Кроме того, премьер-министр страны сообщил, что в целях исполнения поручения Президента Казахстана до 1 августа будет сформирована новая редакция Стратегического плана до 2025 года, которая определит основные ориентиры нового экономического курса страны.

Правительство при поддержке Парламента приложит все усилия для того, чтобы пройти этот крайне важный и ответственный этап для будущего страны, - резюмировал Аскар Мамин.

Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019 год депутатам Сената и Мажилиса представил исполняющий обязанности министра финансов Берик Шолпанкулов, который отметил достаточно благоприятную макроэкономическую ситуацию, которая сложилась в 2019 году.

Среди приоритетных направлений правительства названо расширение мер по обеспечению занятости, поддержке многодетных семей и молодежи, а также развитию малого и среднего бизнеса.

Поступления в республиканский бюджет составили 10,7 трлн тенге, или исполнено на 100,6%. Рост налоговых поступлений по итогам 2019 года в сравнении с 2018 годом составил 1,3 трлн тенге, или исполнено на 122%. Расходы республиканского бюджета исполнены на 99,9% и составили 12 трлн тенге.

Профинансировано 13 государственных программ, введено в эксплуатацию более 19 тыс. квартир для социально-уязвимых слоев населения.

По словам Берика Шолпанкулова, социальные обязательства страны выполнены в полном объеме.

При этом докладчик подчеркнул, что правительством подготовлены поправки в законодательство, направленные на повышение эффективности бюджетного планирования и исполнения бюджета, а также внедряется оценка ожидаемого экономического эффекта.

С докладом на заседании также выступил исполняющий обязанности Председателя Счетного комитета Ардак Тенгебаев.

Отметив, что Отчет правительства за 2019 год исполнен в полном объеме, Ардак Тенгебаев проинформировал о том, что счетный комитет совместно с правительством приступил к решению качественно других вопросов, которые позволят обеспечить не просто своевременное освоение, но и результативное расходование государственных ресурсов.

Прежде всего, это совершенствование бюджетного процесса и методологии оценки влияния вложенных средств на достижение общенациональных целей.

По бюджетным отчетам на совместном заседании выступили депутаты Мажилиса и Сената, в том числе члены комитетов по финансам и бюджету палат Парламента Аманжан Жамалов и Нурлан Кылышбаев.

В частности, по словам мажилисмена Аманжана Жамалова, как и в предыдущие годы имеются проблемы, связанные с некачественным планированием бюджетных расходов, низким налоговым администрированием, а также неэффективным использованием бюджетных средств и средств Национального фонда.

Сенатор Нурлан Кылышбаев также считает, что ежегодные гарантированные и целевые трансферты из Национального фонда не должны превышать размеры его поступлений. Кроме того, по словам парламентария, необходимо повысить эффективность привлекаемых международных займов, а также обеспечить прозрачность расходов и методологию ценообразования стоимости затрат по выполнению госзаданий.

По итогам рассмотрения Парламент утвердил отчеты счетного комитета и правительства об исполнении республиканского бюджета за 2019 год.

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