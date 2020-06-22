Бердымухамедов не поедет на парад Победы в Москве

Вместо него отправится министр обороны.

Президент Туркменистана командировал министра обороны в Москву на парад Победы, сообщает zakon.kz.

По информации CentralAsia (TM), президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова подписал распоряжение о командировании министра обороны Бегенча Гундогдыева 23-24 июня этого года в Москву для участия в торжествах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Бердымухамедов не сможет посетить парад Победы, который пройдет 24 июня на Красной площади в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом туркменский лидер проинформировал российского коллегу Владимира Путина в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора.

Бердымухамедов поздравил Путина с предстоящими торжествами и выразил большое сожаление по поводу того, что не сможет лично принять участие в общем праздновании 75-летия Великой Победы в Москве.

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