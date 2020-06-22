До сих пор не нашли солдата из Узбекистана, пропавшего во время прорыва плотины

Военнослужащий пропал во время майского наводнения в Мактааральском районе.

Спасатели РК и РУ совместно ищут военнослужащего из Узбекистана, пропавшего без вести во время майского наводнения в Туркестанской области, передает zakon.kz.

Как сообщает Otyrar.kz со ссылкой на департамент ЧС по городу Шымкенту, военнослужащий бесследно исчез еще в мае, когда произошла трагедия на Сардобинском водохранилище. Спасатели Узбекистана просят оказать помощь в поиске их солдата.

К нам поступило задание оказать помощь в поисках солдата Узбекистана. Мы направили две кинологические группы, несколько единиц техники. Наши спасатели работают на территории Мактааральского района, где собственно и произошло наводнение. Пока никаких подробностей нет, — сообщили в пресс-службе ЧС г. Шымкента.

Напомним, наводнение в Мактааральском районе Туркестанской области произошло в мае после прорыва дамбы в Сардобинском районе Узбекистана.

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