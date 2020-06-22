Антикоррупционные книги, написанные простым языком, презентовали в службе

Большинство людей неохотно читают методические пособия и материалы, где имеется много скопированного текста с законов.

В Антикоррупционной службе Алматы презентовали два новых материала для госслужащих и руководителей, передает zakon.kz.

Небольшая книжка "5 шагов добропорядочности" рассказывает о том, что должен знать каждый поступающий на госслужбу в сфере антикоррупционного законодательства.

Она представлена очень просто и понятно, с иллюстрациями. Как мы знаем, большинство людей неохотно читают методические пособия и материалы, где имеется много скопированного текста с законов. Учитывая это, мы их немного переформатировали. Впервые Антикоррупционной службой представлена книжка, где расписаны статьи уголовного и административного кодекса, закона о противодействию коррупции в простой форме с наиболее встречающимся примерами, - рассказал первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат.

Он также выразил уверенность, что эта книжка будет интересна не только госслужащим, но и всем гражданам страны.

Вторая книжка - инструкция по противодействию коррупции для руководства.

В рамках принятых изменений в законодательстве по персональной ответственности руководителей новшества касаются именно руководства. Каждый руководитель обязан принимать те или иные меры. Я хотел бы, чтобы эта книга была настольной помощью для каждого руководителя не только Алматы но и в целом по стране, - отметил Таумурат.

Эта книжка также написана в простой форме с пошаговыми рекомендациями.

Данияр Таумурат подчеркнул, что Антикоррупционная служба всегда открыта для граждан.

Мы открыты для предложений и готовы вместе с вами прививать принципы честности и добропорядочности, - заключил он.

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