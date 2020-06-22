Токаев пока не отменил поездку в Москву
24 июня он прибудет в Москву.
Фото : Акорда22 июня 2020, 14:37
Касым-Жомарт Токаев примет участие в Параде Победы в Москве, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали.
Как ранее сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие в качестве почетного гостя в Параде Победы, который состоится в Москве 24 июня 2020 года, - написал Уали.
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