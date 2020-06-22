Еще один больной коронавирусом скончался в Казахстане

Женщина почувствовала слабость, повысилась температура тела.

В Мангистауской области от коронавируса умер житель Жанаозена, 1952 года рождения. Это третий летальный случай от КВИ в регионе, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Скончалась жительница Жанаозена, 1952 г.р. Медики отметили, что когда женщина почувствовала слабость и у нее поднялась температура, она самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

Пенсионерка попала в больницу 8 июня. 12 дней врачи боролись за жизнь пациентки. Специальная комиссия подтвердила данную смерть от Covid-19, - сообщили в ЦОК региона.

В течение 3 месяцев с начала пандемии 60 человек, инфицированных коронавирусом, вылечились в городской многопрофильной больнице Жанаозен.

По состоянию на 21 июня 9 пациентов проходят лечение от коронавируса в инфекционном госпитале городской многопрофильной больницы Жанаозен. По словам врачей, двое из них находятся в критическом состоянии, у 7 пациентов состояние умеренное.

Также, с 15 июня по сегодняшний день у 105 пациентов была диагностирована пневмония, все они получают лечение в провизорном отделе городской больницы. Их состояние расценивается, как тяжелое и средней тяжести. За одну неделю от этой пневмонии умерли 6 человек.

Из-за многочисленных случаев заболевания пневмонией в настоящее время отделы терапии, кардиологии и неврологии оснащаются под провизорный отдел.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни пациентов. Однако мы сможем преодолеть эту эпидемию, только если будем едины и нести большую ответственность за свое здоровье. Для этого нужно быть дисциплинированным, не ходить по улице без маски, пользоваться антисептиками и строго соблюдать правила личной гигиены. Давайте ограничим наши посещения людных мест, таких как похороны и разные мероприятия. Мы призываем вас и членов вашей семьи временно социально изолироваться. Если у вас повышенная температура и вы плохо себя чувствуете, немедленно обращайтесь к врачу, - обратились в ЦОК.

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