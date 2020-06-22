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В 13 регионах Казахстана сократили график работы ЦОНов

При этом, в Восточно-Казахстанской области время работы ЦОНов изменилось только в Семее.

Фото : Казинформ22 июня 2020, 14:52

В связи с увеличением количества граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией, в некоторых регионах Казахстана вновь ужесточают карантинные меры. Наряду с сокращением времени работы продовольственных и непродовольственных рынков, ярмарок, объектов общественного питания в Казахстане сократили время работы ЦОНов, сообщает zakon.kz.

Так, по решению главных санитарных врачей, графики работы ЦОНов уже сокращены в 13 регионах – это Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская области и Алматы и Шымкент. При этом, в Восточно-Казахстанской области время работы ЦОНов изменилось только в Семее.

В настоящее время сотрудники фронт-офисов госкорпорации "Правительство для граждан", как и операторы банков, врачи поликлиник, полицейские и другие находятся в прямом контакте с гражданами. Несмотря на то, что все они работают в средствах защиты и придерживаются социальной дистанции, рекомендуем услугополучателям, в случаях проявления недомогания или симптомов болезни, воздержаться от визита в ЦОН, - сообщили госкорпорации.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции призываем автолюбителей, которые хотят воспользоваться услугами автоЦОн, воздержаться от посещения ЦОН, отдав предпочтение онлайн получению госуслуг. Регистрация авто и замена водительского удостоверения доступны в онлайн режиме.

Напомним, ЦОНы возобновили свою работу в мае. В условиях пандемии Правительство для граждан было вынуждено перейти на новый формат работы. В частности оказывать в ЦОН только "бумажные" услуги, недоступные онлайн, и принимать услугополучателей по предварительной записи. Забронировать очередь в ЦОН можно на портале egov.kz и с помощью телеграм-бота eGovKzBot2.0.


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