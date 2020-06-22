15 абитурентов с телефонами выявили в первый день ЕНТ в Алматы

Составлены соответствующие акты.

За первый день ЕНТ в Алматы было выявлено 15 абитуриентов с телефонами, передает zakon.kz.

По словам первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияра Таумурата, в настоящее время были составлены соответствующие акты.

Для объективности картины также туда были направлены наши представители социального мониторинга для проверки. Также они следили, чтобы не было нарушений со стороны вузов, чтобы все было прозрачно, - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что по всему Казахстану в первый день тестирования не было допущено более 70 абитуриентов.

Единое национальное тестирование началось в Казахстане в воскресенье, 21 июня, и продлится до 5 июля 2020 года.

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