Строгий карантин возвращают в Костанайскую область

С 23 июня по 30 июня включительно вводятся ограничения.

С 23 июня постановлением главного санврача Костанайской области Владимира Нечитайло ужесточается режим карантина, передает zakon.kz.

В области Постановлении указано, что в последние дни в регионе резкое ухудшение эпидемиологической ситуации - ежедневно регистрируется от 50 до 100 заболевших. Число зараженных достигло 518 человек, с симптомных и бессимптомных, сообщили в РСК региона.

С 8 по 14 июня учтено 56 случаев заболеваний, прирост составил 26,5%, с 15 по 21 июня — 251 случай, прирост – 94%. Основная заболеваемость в Костанае, где она достигла 97 случаев, в Рудном - 24 случая.

В связи с ростом числа зараженных, лаборатории начали работать с дополнительной нагрузкой. Это касается и медицинских работников, задействованных в лечении больных. Персоналу приходится работать сверхурочно, что отражается на их здоровье. Кроме того, ощущается нехватка мест в лечебных учреждениях, проводится работа по развертыванию резервных койко-мест, — сообщил главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло.

Причинами такой ситуации, по его словам, явилось массовое неисполнение ограничительных мероприятий как со стороны населения, так и субъектов предпринимательства.

Несмотря на запрет в кафе и ресторанах проводятся банкеты, свадьбы, праздничные вечера. В двух детских садах Костаная зарегистрирована заболеваемость Covid-19 среди персонала, - отметил главный санврач региона.

Во время работы мониторинговых групп выявлено 288 нарушений требований. В 78 случаях на виновных наложены штрафы. Добровольно приостановлена эксплуатация 13 объектов. По остальным нарушениям вынесены предупреждения.

С учетом роста числа заболевших, принято решение по усилению режима с 23 июня по 30 июня включительно:

1. Приостановить деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (за исключением дежурных групп);

2. Запретить работу спортивных комплексов (кружков, секций и другие), за исключением тренировок на открытом воздухе группами до 20 человек.

3. Ограничить работу объектов общественного питания, только по принципу "доставки до клиентов" и "на вынос".

Помимо этого, в шести городах Костанайской области устанавливается режим локдауна. Действовать он будет с 00.00 час. 27 июня по 28 июня т.г. включительно на территории Костаная, Рудного, Житикары, Лисаковска, Аркалыка и Тобыла.

В связи с усилением карантинных мер, запрещается выход жителей из мест проживания (исключение - выход на работу, обращения за медицинской помощью, приобретение продуктов, лекарств в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах, проезд на дачу на личном транспорте, поездки по уходу за больными и престарелыми лицами, требующими постоянного ухода, выгул животных).

На это время будут приостановлены все виды игровой и развлекательной деятельности, а также деятельность городского общественного транспорта (кроме общественного транспорта в Рудном, обслуживающего АО "ССГПО"), в т.ч. дачных маршрутов.

На паузе в ближайшие выходные будет деятельность торговых объектов (за исключением продуктовых) и работа торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, (исключение - оптовая реализация продуктов питания).

Прогуляться в сквере, парке, по набережной тоже не получится, а также сходить на пляж или оправится на базу отдыха.

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