В Карагандинской области определили лучшие регионы по легкости ведения бизнеса

В тройке лидеров оказались город Каражал, Улытауский и Жанааркинский районы.

В Карагандинской области регионы получили рейтинговые оценки по легкости ведения бизнеса. Шкала состоит из 13 индикаторов, где учитываются такие показатели, как развитие МСБ, финансовая поддержка, занятость и инвестиции, сообщает zakon.kz.

По итогам пяти месяцев в тройке лидеров оказались город Каражал, Улытауский и Жанааркинский районы.

Меры по улучшению бизнес-климата обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн. Аким области Женис Касымбек потребовал усилить эту работу, особенно в городах.

Улучшение бизнес-климата области напрямую зависит от вклада каждого региона в развитие предпринимательства. Мы подвели предварительные итоги рейтинга регионов по легкости ведения бизнеса за 5 месяцев. Регионы смогут увидеть недочеты. Будет подведен рейтинг по итогам первого полугодия, - сказала руководитель Управления предпринимательства Татьяна Аблаева.

В прошлом году малые и средние предприятия области выпустили продукции на 1,4 трлн тенге. Этот объем равен выпуску двух гигантов - "АрселорМиттал Темиртау" и "Казахмыс", отметила докладчик.

Увеличилось число занятых в МСБ.

Татьяна Аблаева рассказала о финансовой поддержке МСБ. По ее словам, по Дорожной карте бизнеса с начала года уже профинансировано 99 проектов на общую сумму инвестиций 4,2 млрд тенге. По программе "Енбек" в первом полугодии выдано 210 микрокредитов на 1,1 млрд тенге. Большую часть получили сельские предприниматели. По программе "Экономика простых вещей" одобрено 63 проекта на 5,3 млрд тенге.

В этом году в 14 регионах области из местных бюджетов выделили средства на гранты молодым предпринимателям. В Жанааркинском и Каркаралинском районах уже профинансировали проекты.

С апреля стартовала новая программа льготного кредитования для предпринимателей, пострадавших во время ЧП. Ставка - 8%. По информации банков второго уровня, одобрено 58 проектов на 15,8 млрд тенге, - сообщила руководитель управления.

Женис Касымбек поручил активизировать работу по поддержке бизнеса и кредитованию проектов.

Развитие малого и среднего бизнеса - показатель работы акимов. У нас большие возможности в городах, и нужно использовать все ресурсы, создавать благоприятную среду для предпринимательства, - подчеркнул аким области. - В рамках антикризисных мер выделены беспрецедентные средства по программе "Дорожная карта занятости" - 71 млрд тенге. Увеличено финансирование по программам "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей", "Ауыл - Ел бесігі". Это все надо эффективно использовать.

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