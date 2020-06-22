Вероятность шторма 90-95 %.

В Нур-Султане и четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Акмолинской области 23 июня местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Нур-Султане днем 23 июня ожидаются гроза, ветер северо-восточный, северный, порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Северо-Казахстанской области 23-24 июня местами ожидается гроза. Днем 23, сутки 24 июня ветер северный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 24 июня ветер северный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Туркестанской области утром и днем 23 июня местами ожидается гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Кызылординской области 23 июня ожидается ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100%.

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