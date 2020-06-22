Майку Тайсону предложили провести бой в UFC

Вызов ветерану бросил чемпион UFC Джонс Джонс.

Чемпион UFC Джон Джонс ответил на предложение 53-летнего легендарного боксера Майка Тайсона провести бой на боксерском ринге и вызвал его в октагон, чтобы подраться по правилам смешанных единоборств, передает zakon.kz.

По информации The Sun, Тайсон,который готовится к возвращению на боксерский ринг в возрасте 53 лет ради благотворительности, недавно критиковал зарплату в UFC, когда комментировал вопрос о возможности драться с Джонсом.

UFC (боец) никогда не будет богаче первого класса (боксер). Чтобы заработать сто миллионов долларов, Конор (МакГрегор) должен был сразиться с Флойдом (Мэйвезером)! Даже если он борется с Джоном Джонсом, он не получит этого. Джон Джонс должен бороться со мной, чтобы заработать немного супер денег, - сказал Железный Майк сказал во время прямого эфира в Instagram.

И это, казалось, был уколом для 32-летнего Джонса, который считается одним из величайших мастеров смешанных единоборств.

Отвечая на приглашение, Джонс сказал, что будет стоять лицом к лицу с Тайсоном, только если он войдет с ним в октагон.

Я слушаю Майка Тайсона. Я выйду с тобой на ринг, если ты пообещаешь устроить мне настоящий бой в октагоне потом. И поскольку я тебя очень уважаю, я обещаю, что ничего тебе не сломаю, - обратился Джонс к Тайсону в Twitter.

Джонс только один раз проиграл в 27 поединках, когда был дисквалифицирован за незаконный локоть вниз против Мэтта Хэмилла в 2009 году.

Его комментарий вызвал критику в Тwitter со стороны фанатов, призывающих его провести реванш с Домиником Рейесом.

Джонс посетовал на зарплату в UFC: "Братан, я пытаюсь получить зарплату. Я бился без имен в течение многих лет".

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