Еще 65 казахстанцев победили коронавирус
Итого выздоровевших в Казахстане - 10962.
Фото : 24.kz22 июня 2020, 15:08
Еще 65 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Из них: город Шымкент - 17,
Атырауская область - 39,
Актюбинская область - 1,
Павлодарская область - 5,
Мангистауская область - 3, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Итого выздоровевших в Казахстане - 10962.
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