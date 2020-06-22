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Еще 65 казахстанцев победили коронавирус

Итого выздоровевших в Казахстане - 10962.

Фото : 24.kz22 июня 2020, 15:08

Еще 65 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Из них: город Шымкент - 17,
Атырауская область - 39,
Актюбинская область - 1,
Павлодарская область - 5,
Мангистауская область - 3, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Итого выздоровевших в Казахстане - 10962.


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