Еще 65 казахстанцев победили коронавирус

Итого выздоровевших в Казахстане - 10962.

Еще 65 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Из них: город Шымкент - 17,

Атырауская область - 39,

Актюбинская область - 1,

Павлодарская область - 5,

Мангистауская область - 3, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Итого выздоровевших в Казахстане - 10962.

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