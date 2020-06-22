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Министр торговли Бахыт Султанов перенес отчетную встречу из-за самоизоляции

Отчетную встречу перенесли на июль.

Фото : zakon.kz22 июня 2020, 15:17

Отчетная встреча министра торговли и интеграции Бахыта Султанова перенесена. Он самоизолировался, передает zakon.kz.

В пресс-службе Минторговли сообщили, что отчетную встречу министра с населением перенесли на июль.

Решение о переносе отчета министра перед населением было принято в связи с усложнившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией и ужесточением карантинного режима. В этих условиях для обеспечения безопасности сотрудников большая часть руководства и работников министерства переведена на удаленный режим работы. Министр также продолжает работать удаленно в режиме самоизоляции, - говорится в сообщении.

Ранее из режима самоизоляции вышли премьер-министр Аскар Мамин, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр образования Асхат Аймагамбетов, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, а также аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.


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