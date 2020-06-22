86 коррупционных преступлений выявлено в Алматы за 5 месяцев

По оконченным уголовным делам возмещен ущерб на сумму 786 млн тенге.

В Антикоррупционной службе Алматы подвели итоги 5 месяцев работы, передает zakon.kz.

Так, в части уголовно-правовых дел зарегистрировано 86 преступлений. По фактам взяточничества - 53, превышения власти - два, мошеничества - 19, хищения средств - два, злоупотребление полномочиями - три.

За совершение коррупционных преступлений привлечены к ответственности 46 лиц. В их числе руководители местных силовых органов, судебной системы, субъектов квазигоссектора. Привлечен к ответственности бывший аким Алатауского района, а также председатель Бостандыкского суда.

К штрафу на сумму 9,9 млн тенге осужден руководитель инспекции транспортного контроля за получение взятки от исполнительного директора ТОО за беспрепятственное передвижение 10 грузовых машин предприятия на территории Алматы в условиях ЧП, - сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Алматы Данияр Таумурат.

За получение взятки в 850 тысяч тенге за вынесение положительного решения по гражданскому делу к четырем годам лишения свободы приговорен судья Наурызбайского района. Он также лишен права занимать должность на госслужбе, суде, органах местного самоуправления и государственных организациях.

По оконченным уголовным делам возмещен ущерб на сумму 786 млн тенге. Осуждены к штрафам 14 лиц на общую сумму 106 млн тенге. На основании приговора конфисковано в доход государства имущество на сумму 203 млн тенге.

Расследование дел, связанных с нарушением режима ЧП, в суд направлено четыре уголовных дела по 24 преступлениям по которым осуждено пять лиц к различным мерам наказания. Кроме того к административной ответственности привлечены 32 лица. Обращены в доход государства медицинские маски в количестве 1111 коробок, или около 2 млн масок, - сообщил Таумуратов.

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