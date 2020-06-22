Россия отказалась от использования радиолокационной станции Балхаш

В состав казахстанского узла Балхаш входит радиолокационная станция "Днепр".

Премьер- министр России Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, сообщает zakon.kz.

Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года, - говорится в сообщении, опубликованном на РИА Новости.

В состав казахстанского узла Балхаш входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

К настоящему времени Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.

Радиолокационная станция Балхаш является местом двух поколений советских и российских радаров раннего предупреждения . Он расположен на западном побережье озера Балхаш недалеко от Сары - Шаган полигона в Казахстане.

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