Россия отказалась от использования радиолокационной станции Балхаш
В состав казахстанского узла Балхаш входит радиолокационная станция "Днепр".
Фото : militaryarms.ru22 июня 2020, 15:39
Премьер- министр России Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, сообщает zakon.kz.
Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года, - говорится в сообщении, опубликованном на РИА Новости.
В состав казахстанского узла Балхаш входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
К настоящему времени Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.
Радиолокационная станция Балхаш является местом двух поколений советских и российских радаров раннего предупреждения . Он расположен на западном побережье озера Балхаш недалеко от Сары - Шаган полигона в Казахстане.
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