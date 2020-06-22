В Алматы высадят миллион деревьев: озвучены детали

Сейчас в мегаполисе разрабатывают Стратегию озеленения на 2020-2030 годы.

В прошлом году по инициативе акима Алматы Бакытжана Сагинтаева начата акция «Jasyl Almaty», целью которой является вернуть статус Алматы - город сад. О том, как и где в мегаполисе планируют посадить миллион деревьев, рассказала в ходе онлайн-брифинга руководитель Управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская, передает zakon.kz.

Уже высажено 135 тыс. зеленых насаждений различных пород. И в этом году высажено 8 тыс. деревьев. Планируется еще 257 тыс. саженцев посадить, большая часть будет производится в Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском районах. В целом, в течении 3-х лет будет посажено порядка 1 млн зеленых насаждений. В результате площадь зеленых насаждений увеличится с 3,5 кв.м/чел, до – 4,0 кв.м/чел, а площадь парковых зон довести до 5,2 кв.м/чел, сейчас 4,6, - сообщила Наталья Ливинская.

По ее словам, разработаны требования к посадке деревьев.

"Высота не менее 3 метров с 5 сформовавшихся ветками, возрастом 6-8 лет, диаметром 3 см, уход - не менее 2 лет. Вид дерева должен быть определен климатом и почвой в зависимости от района", - пояснила она.

Сейчас в мегаполисе разрабатывают Стратегию озеленения города Алматы на 2020-2030 годы.

Определим места для новых зеленых зон, мероприятия по обновлению зеленого фонда заменой старовозрастных и аварийных деревьев и посадкой устойчивых к загрязнению воздушного бассейна деревьев и кустарников, будет получена схема зон зеленых насаждений, - сказала Наталья Ливинская.

Добавим, что в городе 2,352 млн деревьев. Из них фактический зеленый фонд - 1,8 млн (77%), а 539 тыс. деревьев (23%) считаются ослабленными.

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