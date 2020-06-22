Сапарбаев отчитал подрядчиков за срыв сроков строительных и ремонтных работ

Аким областного центра Айтказы Карабалаев попытался объяснить, с какими проблемами столкнулись строители.

На встрече с представителями мониторинговых групп и подрядных организаций аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев раскритиковал темпы реализации "Дорожной карты занятости-2020" в Таразе и поручил, несмотря ни на что, сдать объекты в положенные сроки, сообщает zakon.kz.

В текущем году по итогам конкурсных процедур львиную долю строительных работ, которые реализуются в Таразе по "Дорожной карте занятости", выполняются жамбылскими компаниями. Но работа идет не полным ходом.

Аким областного центра Айтказы Карабалаев попытался объяснить, с какими проблемами столкнулись строители.

Так как, некоторые подрядчики отвечают сразу за несколько проектов, они не могут начать работы из-за нехватки рабочей силы и техники. Всего в Таразе по "Дорожной карте занятости" запланирована реализация 389 проектов на общую сумму более 15 миллиардов тенге. Определен 361 победитель. Из оставшихся 28 проектов 26 были вынесены на рассмотрение государственной межведомственной комиссии для оптимизации, - сказал градоначальник.

Бердибек Сапарбаев отметил, что все запланированные проекты должны быть претворены в жизнь.

Сокращение количества проектов – не выход из ситуации. Не заменяйте нереализованные проекты новыми. Начатое дело нужно завершить до конца. К тому же, не забывайте, что главным критерием остается качество работы, - сказал он, поручив вовремя освоить выделенные деньги и сдать объекты в срок.

По словам А.Карабалаева, сейчас ведутся строительные работы по 213 проектам. Строительство 29 объектов завершилось. Всего трудоустроено свыше 2 тыс. человек. Половину из них взяли на работу через центр занятости населения.

Открытие запланированных 5,6 тыс. новых рабочих мест затягивается из-за 17 компаний, которые не вовремя начали работы. Об этом сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Жорабек Баубеков.

К примеру, затягиваются сроки ремонта 19 улиц, замены трех водопроводов, не закончили работы по благоустройству 17 дворов. Представителям этих компании, которые присутствовали на совещании, Бердибек Сапарбаев напомнил, что нельзя отставать от графика.

Хватит уже подрядчикам кормить обещаниями, пора перейти от слов к реальным делам, - отреагировал глава региона.

О нереализованных проектах рассказали и руководители 11 мобильных групп по контролю за качеством ремонтно-строительных работ, санитарной очистки и благоустройства областного центра.

По словам генерального директора ТОО "Казфосфат", депутата областного маслихата Мукаша Искандирова, строительные работы на улице Т. Рыскулова идут медленно, не начали еще строительство футбольной мини-площадки в микрорайоне "Мынбулак".

Бердибек Сапарбаев поручил развивать инженерную инфраструктуру системно, вести все работы параллельно. Для обеспечения инфраструктурой населенных пунктов, расположенных за городом, будет подготовлена специальная Дорожная карта.

Подводя итоги совещания, глава региона отметил, что "Дорожная карта занятости" поможет снизить уровень безработицы, что является актуальным вопросом во время кризиса, связанного с пандемией.

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