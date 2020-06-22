В Алматы снизилось загрязнение воздуха: В планах побить рекорд

Разрабатывается Комплексный план мероприятий по улучшению состояния атмосферного воздуха в городе Алматы на 2020-2025 годы.

Руководитель Управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская сообщила о снижении уровня загрязнения воздуха в Алматы за период режима ЧП и жесткого карантина, а также заявила о планах сократить за 5 лет выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 123 тыс. тонн до 48,4 тыс. тонн, передает zakon.kz.

По инициативе акима с прошлой недели запущено информирование горожан о качестве воздуха в различных на LED-экранах. Показатели обновляются автоматически с ближайших датчиков. Сейчас работает 26 датчиков и за летний период их число будет увеличено еще на 10.

Период карантина доказал, что большая часть загрязнения воздуха происходит от транспорта. Показатели ПДК снизились с постоянных 5 до 2. Снижены показатели и по отдельным веществам, например фенол снизились в 60 раз, диоксид азота в 2 раза, - сказала Наталья Ливинская.

По словам главы Управления, создана Рабочая группа, в которую вошли экологические ассоциации, ученные, заинтересованные жители и др. Разрабатывается Комплексный план мероприятий по улучшению состояния атмосферного воздуха в городе Алматы на 2020-2025 годы.

К 2022 году ожидается снижение выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 123 тыс. тонн до 94 тыс. тонн, а к 2025 году с учетом перевода ТЭЦ-2 на газ планируется сократить выбросы до 48,4 тыс. тонн от всех источников загрязнения, - сообщила Ливинская.

Сейчас совместно с сообществами и экспертами обсуждены и планируется запустить несколько проектов:

- обустройство велодорожек (велополосы) - 28 км;

- после стабилизации эпидемологической ситуации будут запущены временные пешеходные зоны с перекрытием проезжей части для всех видов транспорта, кроме общественного и спец машин;

- запуск экопостов на местах блок-постов и мобильные лаборатории для замеров газовых выхлопов;

- увеличение выделенных полос для общественного транспорта;

- утилизация автомобильных масел, шин, запчастей на СТО и пунктах замены масел;

- установка экобоксов в ВУЗах, школах, бизнес-центрах, в офисах, гос. учреждениях. Организация пунктов приема макулатуры, пластиковых отходов и стеклотары.

Впервые с учетом мнения жителей, общественного совета и активных граждан разработаны Правила содержания и защиты зеленых насаждений. В проекте правил учтены существующие отраслевые проблемные вопросы по содержанию и защите зеленых насаждений, к примеру за незаконный снос компенсационная посадка составляет 1к10, планируется увеличить данную норму 1к100.

Впервые в городе ведется биологическая обработка против листогрызущих и сосущих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. Используются биопрепараты, которые являются экологически безвредными и абсолютно безопасными для людей, - заключила Ливинская.

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