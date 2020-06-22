Компания HUAWEI представляет новые наушники и смарт-часы

Покупатель до 5 июля может получить подарок.

Компания HUAWEI объявляет о запуске в Казахстане HUAWEI FreeBuds 3i – беспроводных наушников с интеллектуальной системой шумоподавления и смарт-часов HUAWEI Watch GT 2e c возможностью отслеживать 100 режимов тренировок, сообщает zakon.kz.

HUAWEI FreeBuds 3i обладают эргономичным дизайном и четырьмя сменными насадками, создавая баланс между шумоподавлением и комфортом. Наушники управляются жестами: двойное касание - воспроизведение музыки или приём звонка, касание и удерживание – активация активного шумоподавления. При снятии наушников проигрывание музыки останавливается, при надевании автоматически возобновляется.

FreeBuds 3i обеспечивают мощные басы и имеют степень влагозащиты IPX4 для тренировок во время дождя. Полного заряда наушников хватает на 3,5 часа прослушивания аудио. Зарядный чехол продлит время работы до 14,5 часов.

HUAWEI WATCH GT 2e обладают зарядом батареи до 2-х недель и поддерживают функцию точного измерения пульса, уведомляют о нарушениях сердечного ритма, проводят мониторинг давления, качества сна и даже уровня насыщенности крови кислородом (SpO2).

Часы поддерживают 15 режимов профессиональных видов спорта и 85 настраиваемых режимов занятий спортом в 6 категориях: экстрим, досуг, фитнес, водные виды спорта, игры с мячом и зимние виды спорта. Активности варьируются от уличных танцев до паркура, от скалолазания до йоги, от балета до бокса. WATCH GT 2e фиксируют информацию о продолжительности тренировки, расходе калорий, пульсе, прогрессе, времени восстановления и многое другое.

HUAWEI WATCH GT 2e будут представлены с 22 июня в сетях официальных партнеров по рекомендованной розничной цене 69990 тг, а HUAWEI FreeBuds 3i - 59990 тг.

При покупке WATCH GT 2e до 5 июля вы можете получить в подарок Huawei Band 4, а при покупке наушников FreeBuds 3i - Huawei Band 4e.

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