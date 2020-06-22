Дети рассказали взрослым о том, что необходимо знать о коронавирусе

В специально подготовленном видеоролике они ответили на наиболее актуальные вопросы, связанные с распространением COVID-19.

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения подготовило видеоролик, где дети из разных стран рассказали о том, что нужно знать о коронавирусе, чтобы избежать заражения, ответив на наиболее актуальные вопросы, сообщает zakon.kz.

Что ты знаешь о коронавирусе?

Томирис 7 лет:

- Коронавирус это очень заразная болезнь.

Закариияс 9 лет:

- Я знаю про коронавирус то, что нужно соблюдать социальную дистанцию. Когда разговариваешь с другим человеком, ты должен беречь себя.

Что нужно делать, чтобы не заболеть коронавирусом?

Искандер 3 года и Инсар 6 лет:

- Чтобы не заболеть коронавирусом нужно не трогать лицо и слушаться маму

Томирис 7 лет:

-Нужно сидеть дома, и не ходить в гости.

Почему и как надо мыть руки с мылом?

Искандер 3 года и Инсар 6 лет:

- Потому что если мыть руки без мыла, то все заразные микробы остаются на руках и от этого передается вирус другому человеку.

Заян 15 лет:

- Это важно, чтобы не заразить членов своей семьи, к примеру родителей.

Закариияс 9 лет:

Дотрагиваясь до лица или предметов, вы рискуете заразиться, если человек с коронавирусом трогал эти предметы. Поэтому вы должны их мыть очень тщательно.

Искандер 3 года и Инсар 6 лет:

- Руки надо мыть 20 секунд, потому что микробы умирают, если руки мыть долго.

Как правильно кашлять?

Закариияс 9 лет:

- Вы должны кашлять в эту часть руки, чтобы не попасть в другого человека. Вот так – показывает мальчик, прикрывая рот согнутой рукой и кашляя в сгиб локтя.

Томирис 7 лет:

- Нужно кашлять, прикрыв рот носовым платком.

Почему нужно отказаться от рукопожатий и нельзя трогать лицо руками?

Искандер 3 года и Инсар 6 лет:

- Нельзя пожимать руку, потому что вирус от одного человека передается другому.

Закариияс 9 лет

- Касание лица после чего-то грязного увеличивает шанс заболеть коронавирусом.

Томирис 7 лет:

- Нельзя руками касаться лица.

Заян 15 лет:

Путем рукопожатия можно стать случайным переносчиком вируса.

Почему необходимо соблюдать дистанцию?

Заян 15 лет:

Очень важно соблюдать дистанцию между людьми, иначе вы можете заразиться.

Закариияс 9 лет:

- Социальная дистанция важна, потому что, если человек кашляет, чихает или дотрагивается до вас, вы рискуете заразиться коронавирусом.

Как коронавирус изменил твою жизнь?

Закариияс 9 лет:

- Это изменило мою жизнь, так как онлайн школа надоедает. Я хочу играть с друзьями … что-то еще. Играть в футбол, баскетбол и многое другое. И хочу пойти в скейтборд парк.

Также дети дали советы по мерам защиты от коронавируса

Томирис 7 лет:

- Нужно есть много витаминов и не ходить в места где собирается много людей.

Закариияс 9 лет:

- Совет для детей: будьте на расстоянии одного метра от других людей, не трогайте предметы и потом свое лицо.

Заян 15 лет:

- Даже если вы думаете, что вирус не является большой проблемой, в дальнейшем он может нанести вам вред.

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