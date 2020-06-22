Дети рассказали взрослым о том, что необходимо знать о коронавирусе
В специально подготовленном видеоролике они ответили на наиболее актуальные вопросы, связанные с распространением COVID-19.
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения подготовило видеоролик, где дети из разных стран рассказали о том, что нужно знать о коронавирусе, чтобы избежать заражения, ответив на наиболее актуальные вопросы, сообщает zakon.kz.
Что ты знаешь о коронавирусе?
Томирис 7 лет:
- Коронавирус это очень заразная болезнь.
Закариияс 9 лет:
- Я знаю про коронавирус то, что нужно соблюдать социальную дистанцию. Когда разговариваешь с другим человеком, ты должен беречь себя.
Что нужно делать, чтобы не заболеть коронавирусом?
Искандер 3 года и Инсар 6 лет:
- Чтобы не заболеть коронавирусом нужно не трогать лицо и слушаться маму
Томирис 7 лет:
-Нужно сидеть дома, и не ходить в гости.
Почему и как надо мыть руки с мылом?
Искандер 3 года и Инсар 6 лет:
- Потому что если мыть руки без мыла, то все заразные микробы остаются на руках и от этого передается вирус другому человеку.
Заян 15 лет:
- Это важно, чтобы не заразить членов своей семьи, к примеру родителей.
Закариияс 9 лет:
Дотрагиваясь до лица или предметов, вы рискуете заразиться, если человек с коронавирусом трогал эти предметы. Поэтому вы должны их мыть очень тщательно.
Искандер 3 года и Инсар 6 лет:
- Руки надо мыть 20 секунд, потому что микробы умирают, если руки мыть долго.
Как правильно кашлять?
Закариияс 9 лет:
- Вы должны кашлять в эту часть руки, чтобы не попасть в другого человека. Вот так – показывает мальчик, прикрывая рот согнутой рукой и кашляя в сгиб локтя.
Томирис 7 лет:
- Нужно кашлять, прикрыв рот носовым платком.
Почему нужно отказаться от рукопожатий и нельзя трогать лицо руками?
Искандер 3 года и Инсар 6 лет:
- Нельзя пожимать руку, потому что вирус от одного человека передается другому.
Закариияс 9 лет
- Касание лица после чего-то грязного увеличивает шанс заболеть коронавирусом.
Томирис 7 лет:
- Нельзя руками касаться лица.
Заян 15 лет:
Путем рукопожатия можно стать случайным переносчиком вируса.
Почему необходимо соблюдать дистанцию?
Заян 15 лет:
Очень важно соблюдать дистанцию между людьми, иначе вы можете заразиться.
Закариияс 9 лет:
- Социальная дистанция важна, потому что, если человек кашляет, чихает или дотрагивается до вас, вы рискуете заразиться коронавирусом.
Как коронавирус изменил твою жизнь?
Закариияс 9 лет:
- Это изменило мою жизнь, так как онлайн школа надоедает. Я хочу играть с друзьями … что-то еще. Играть в футбол, баскетбол и многое другое. И хочу пойти в скейтборд парк.
Также дети дали советы по мерам защиты от коронавируса
Томирис 7 лет:
- Нужно есть много витаминов и не ходить в места где собирается много людей.
Закариияс 9 лет:
- Совет для детей: будьте на расстоянии одного метра от других людей, не трогайте предметы и потом свое лицо.
Заян 15 лет:
- Даже если вы думаете, что вирус не является большой проблемой, в дальнейшем он может нанести вам вред.
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