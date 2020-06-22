Вторая волна коронавируса накрыла Южную Корею

С мая число новых случаев заболевания увеличилось.

Власти Южной Кореи считают, что страна переживает вторую волну коронавируса, несмотря на относительно низкие показатели. Об этом пишет ВВС, передает zakon.kz.

Страна добилась прогресса в борьбе с COVID-19, однако власти ожидают, что пандемия будет продолжаться в течение нескольких месяцев.

Глава корейского Центра по контролю заболеваний (KCDC) Чон Ын Кен сказал, что первая волна продолжалась до апреля.

С мая число новых случаев заболевания увеличилось. Между этими периодами число ежедневных подтвержденных случаев заболевания сократилось с почти тысячи до нуля, регистрируемых в течение трех дней подряд.

Официальные лица заявили, что за последние 24 часа было зарегистрировано 17 новых инфекций из разных кластеров в крупных офисах и складах.

Ранее власти города Тэджон, расположенный к югу от столицы, объявил о запрете собраний в общественных местах, таких как музеи и библиотеки, после того как был обнаружен ряд небольших вирусных кластеров.

Мэр Сеула также предупредил, что столице, возможно, придется вернуться к строгому социальному дистанцированию, если число заболевших превысит 30 человек в среднем в течение ближайших трех дней, а заполняемость коек городских больниц превысит 70%.

Южная Корея сумела избежать локдауна и вместо этого полагалась на добровольные меры социального дистанцирования наряду с агрессивной стратегией отслеживания и тестирования для борьбы с вирусом.

С тех пор, как 20 января в стране стало известно о первом случае заболевания, погибло в общей сложности 280 человек. В целом было зарегистрировано более 12 000 случаев инфицирования, и считается, что в настоящее время в стране остается 1277 активных случаев заболевания.

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