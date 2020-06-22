500 тонн макарон передал Казахстан Афганистану

Продукты питания будут распределены правительством между нуждающимися регионами страны.

​​Казахстан передал гуманитарную помощь народу Афганистана, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МИД РК, состоялась церемония официальной передачи казахстанской гуманитарной помощи для народа Исламской Республики Афганистан.

Гуманитарный груз, доставленный в 46 вагонах с соблюдением всех санитарно-эпидимиологических норм, включает в себя 1900 тонн муки, 500 тонн макаронных изделий, 4 тыс. литров подсолнечного масла и 200 тыс. банок сгущенного молока.

На официальном мероприятии присутствовали представители администрации провинции Балх, МИД Афганистана и Посольства Казахстана в ИРА.

Данные продукты питания будут распределены правительством ИРА между нуждающимися регионами страны.

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