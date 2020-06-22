Приостановлены сертификаты двух казахстанских авиакомпаний

По предварительной информации, проведение аудита ИКАО в Казахстане ожидается в первом полугодии 2022 года.

Отозван сертификат эксплуатанта авиакомпании АО "Bek Air". Также приостановлены действия сертификатов эксплуатанта авиакомпании ТОО "Azee Air" и ТОО "Sigma Airlines", сообщает zakon.kz.

Авиационной администрацией, за неисполнение предписаний об устранений нарушений, отозван сертификат эксплуатанта авиакомпании АО "Bek Air"; требований законодательства РК и Международной организации гражданской авиации ИКАО, приостановлены действия сертификатов эксплуатанта авиакомпании ТОО "Azee Air" и ТОО "Sigma Airlines", - сообщили в комитете гражданской авиации.

Также ведется работа по оценке и прогнозированию эффективности законодательства путем выявления неэффективно реализуемых норм права и выработки предложений по их совершенствованию.

В указанных целях, определены дополнительные условия для регистрации воздушных судов предназначенных для перевозки грузов и их последующего контроля, которые включены в концепцию проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста" (ожидаемый срок принятия Закона 4 квартал 2020 года), - сообщили в ведомстве.

Уровень контроля за безопасностью полетов в государствах членах ИКАО определяется по результатам проверок ИКАО (аудит или валидационная миссия). По предварительной информации, проведение аудита ИКАО в Казахстане ожидается в первом полугодии 2022 года. Для повышения уровня эффективного внедрения стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в области безопасности полетов в Казахстане, разработана концепция проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта (ожидаемый срок принятия Закона 4 квартал 2021 года).

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