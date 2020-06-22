Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Премьер-министр выразил соболезнования Тимуру Кулибаеву

Раисе Кулибаевой было 82 года.

Фото : zakon.kz22 июня 2020, 16:49

Премьер-министр Аскар Мамин выразил соболезнования бизнесмену Тимуру Кулибаеву, у которого умерла мама, передает zakon.kz.

Сегодня, 22 июня, стало известно о смерти матери Тимура Кулибаева. В связи с чем соболезнования выразил ему премьер-министр Казахстана.

Құрметті Тимур Асқарұлы! Орны толмас ауыр қайғыға душар болуыңызға – аяулы анаңыз Раиса Алдабергенқызының өмірден өтуіне орай қатты қайғырып көңiл айтамын. Әулеттің құты, шаңырақтың алтын діңгегі, босағаның бағы – Ананы жоғалту әркімге де ауыр. Осынау қиын сәтте қайғыларыңызды бөлiсемiн. Марқұмның жатқан жері жайлы, жаны жәннатта болсын, - сказал Аскар Мамин.

Раисе Кулибаевой было 82 года.

Тимур Кулибаев - казахстанский бизнесмен и известный общественный деятель, председатель президиума Национальной Палаты Предпринимателей РК "Атамекен", председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, президент Национального Олимпийского Комитета РК.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты