Эксперты: Индия знает, что она не может воевать с Китаем

Индия пока что должна сосредоточиться на собственных проблемах - эпидемии коронавируса и экономических вопросах.

После пограничного столкновения в долине Галван национализм и враждебность к Китаю внутри Индии резко возросли, в то время как китайские аналитики и некоторые эксперты в Индии предупреждали, что Нью-Дели должен остудить национализм у себя дома. Об этом говорится в материале китайской газеты Global Times, передает zakon.kz.

По мнению китайских аналитиков, Индия "будет унижена еще больше, чем после конфликта 1962 года", если она не сможет контролировать антикитайские настроения внутри страны и начнет военный конфликт со своим крупнейшим соседом.

В пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его правительство дало вооруженным силам полную свободу предпринимать любые необходимые действия.

Никто не вторгался на нашу границу, и сейчас там никого нет. Наши посты не были захвачены, - сказал Моди.

По мнению китайских аналитиков, Моди пытается ответить националистам и сторонникам жесткой линии агрессивной риторикой, но он понимает, что его страна не может иметь дальнейшего конфликта с Китаем, поэтому он также предпринимает усилия, чтобы охладить напряженность.

Профессор Центра южноазиатских исследований Университета Фудань в Шанхае Линь Минванг заявил изданию, что замечания Моди будут очень полезны для ослабления напряженности.

Пекинский военный эксперт Вэй Дунсю заявил, что утверждение Моди о том, что индийские войска могут предпринять все необходимые шаги, является демонстрацией силы для внутренней аудитории, чтобы успокоить индийские массы и повысить моральный дух индийских войск.

Моди играет словами, чтобы избежать эскалации, поскольку он не хочет развязать свою армию, поощряя ее к новому столкновению. Возможности Китая не только в военном отношении, но и в общем и международном влиянии, превосходят возможности Индии, - сказал Вэй.

По его мнению, Китаю не нужно беспокоиться о том, что национализм овладеет политикой Индии для большей провокации Китая.

Когда Индия находится в конфликте с Пакистаном или другими соседями, национализм может заставить Нью-Дели предпринять реальные шаги, но когда речь заходит о Китае, это совсем другая история. Индийское правительство и военные лидеры понимают, насколько силен Китай, в то время как индийские националисты невежественны и высокомерны. Так что они могут сказать несколько резких слов, но они не осмелятся сделать первый выстрел против нас, - сказал Линь.

В субботу министр автомобильного транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх заявил, что если бы погибли 20 человек с индийской стороны, ты было бы по меньшей мере вдвое жертв с китайской.

Китайские эксперты заявили, что таким образом хочет успокоить националистов.

Они не хотят оказывать большее давление на правительство, чтобы еще больше спровоцировать Китай. Причина, по которой Китай не обнародовал эту цифру, заключается в том, что страна также хочет избежать эскалации, потому что, если число жертв Китая окажется меньше, индийское правительство снова окажется под давлением националистов, - говорится в публикации издания.

Военный эксперт Вэй Дунсю отметил, что Индия пока что должна сосредоточиться на собственных проблемах - эпидемии коронавируса и экономических вопросах.

Трения с соседями не принесут Индии никакой пользы, так как накопление негативных факторов нанесет Индии еще больший ущерб. Китай очень сдержан в своих усилиях избежать конфликта, но это не означает, что Китай боится провокаций или агрессии со стороны какой-либо страны, особенно Индии, - сказал он.

Китайские военные аналитики заявили, что эскалация крупномасштабного военного конфликта с участием китайских войск означала бы разгром, как в 1962 году с очень большими потерями со стороны Индии.

Они заключили, что в потенциальной войне Китай обезопасит свою собственную территорию и вряд ли будет претендовать на индийскую территорию после того, как выйдет победителем. Но она заденет Индию так сильно, что глобальное положение и экономика вернутся на десятилетия назад.

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